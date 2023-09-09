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Силы обороны о продвижении возле Роботино: небыстро, но выдавливаем противника

Роботино, Суббота 09 сентября 2023 10:29
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Силы обороны о продвижении возле Роботино: небыстро, но выдавливаем противника Фото: ВСУ продвигаются возле Роботино (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают продвигаться возле Роботино в Запорожской области. Защитники хоть и небыстро, но выдавливают врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем выдавливать противника. Небыстро, но определенные успехи есть", - сказал он.

Спикер подтвердил, что россияне перекидывают в направлении Роботино подразделения Воздушно-десантных войск. Оккупанты также пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

По его словам, украинские защитники также продолжают сдерживать наступление оккупационных войск вблизи Авдеевки и Марьинки.

"Там враг больше применяет подразделения "шторм-z". Там в течение суток противник предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Не оставляет попыток в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области", - сказал Штупун.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Летом наши бойцы усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Последним освобожденным населенным пунктом было Роботино.

Западные СМИ сообщали, что наши бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно сводкам Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия на восток и юг от освобожденного Роботино.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения из других направлений. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

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