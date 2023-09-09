Сили оборони про просування біля Роботиного: нешвидко, але видавлюємо противника

Українські військові продовжують просуватися біля Роботиного у Запорізькій області. Захисники хоч і нешвидко, але видавлюють ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є", - сказав він.

Речник підтвердив, що росіяни перекидають у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ. Окупанти також намагаються відновити утрачені позиції, але безуспішно.

За його словами, українські захисники також продовжуються стримувати наступ окупаційних військ поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

"Там ворог більше застосовує підрозділи "шторм-z". Там протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинове, Красногорівки і Пречистівки Донецької області", - сказав Штупун.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

Влітку наші бійці посилили наступ у Запорізькій області, бої точаться відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Останнім звільненим населеним пунктом було Роботине.

Західні ЗМІ повідомляли, що наші бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно зі зведеннями Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.

При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може ослабити її наступ на інших ділянках фронту.

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