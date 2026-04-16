Силы обороны подорвали эшелоны с топливом россиян под Луганском (видео)

Удар по логистике противника

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с подразделениями 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ продолжают системную работу по уничтожению логистики и военных ресурсов российских оккупантов.

Основной целью остаются объекты, обеспечивающие снабжение техники на передовой.

Разведка и выявление целей

В ходе разведывательных мероприятий Служба безопасности установила, что на железнодорожных станциях неподалеку от Луганска противник сосредоточил грузовые эшелоны с топливом. Эти запасы предназначались для обеспечения российских войск и техники.

Применение дронов

После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по объектам нанесли высокоточные удары. Для атаки использовали дроны FP-2 компании "Fire Point".

Последствия атаки

В результате ударов были уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставок ресурсов на фронт.

Продолжение операций

СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательную работу по лишению противника ресурсов, необходимых для ведения войны.