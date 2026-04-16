Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Силы обороны подорвали эшелоны с топливом россиян под Луганском (видео)

18:31 16.04.2026 Чт
2 мин
Удары уничтожили цистерны с топливом и повредили железную дорогу, используемую для снабжения фронта
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: взрыв (t.me kyiv_n)

Служба безопасности Украины сообщила о результатах операции, в ходе которой совместно с Силами беспилотных систем ВСУ были уничтожены вражеские эшелоны с топливом вблизи Луганска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы безопасности Украины.

Читайте также: Удар по "Искандерам", ПВО и НПЗ: "Птицы Мадяра" поразили 16 важных целей РФ

Удар по логистике противника

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с подразделениями 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ продолжают системную работу по уничтожению логистики и военных ресурсов российских оккупантов.

Основной целью остаются объекты, обеспечивающие снабжение техники на передовой.

Разведка и выявление целей

В ходе разведывательных мероприятий Служба безопасности установила, что на железнодорожных станциях неподалеку от Луганска противник сосредоточил грузовые эшелоны с топливом. Эти запасы предназначались для обеспечения российских войск и техники.

Применение дронов

После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по объектам нанесли высокоточные удары. Для атаки использовали дроны FP-2 компании "Fire Point".

Последствия атаки

В результате ударов были уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставок ресурсов на фронт.

Продолжение операций

СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательную работу по лишению противника ресурсов, необходимых для ведения войны.

Напоминаем, что в ночь на 16 апреля в результате массированного удара со стороны России в Днепре получил повреждения Художественный музей: в здании выбиты окна, также зафиксированы разрушения фасада.

Отметим, что в Киеве в результате атаки под удар попал автоцентр с автомобилями Mercedes, Ducati и Kia, принадлежащий компании "Укравто Групп" — в результате обстрела погибли двое сотрудников предприятия.

