Силы обороны подорвали эшелоны с топливом россиян под Луганском (видео)

Служба безопасности Украины сообщила о результатах операции, в ходе которой совместно с Силами беспилотных систем ВСУ были уничтожены вражеские эшелоны с топливом вблизи Луганска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы безопасности Украины.
Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с подразделениями 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ продолжают системную работу по уничтожению логистики и военных ресурсов российских оккупантов.
Основной целью остаются объекты, обеспечивающие снабжение техники на передовой.
В ходе разведывательных мероприятий Служба безопасности установила, что на железнодорожных станциях неподалеку от Луганска противник сосредоточил грузовые эшелоны с топливом. Эти запасы предназначались для обеспечения российских войск и техники.
После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по объектам нанесли высокоточные удары. Для атаки использовали дроны FP-2 компании "Fire Point".
В результате ударов были уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставок ресурсов на фронт.
СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательную работу по лишению противника ресурсов, необходимых для ведения войны.
