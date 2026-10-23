Украина и РФ договорились о прекращении огня в Олешках, - Белый дом
В оккупированных Олешках Херсонской области объявят локальное прекращение огня. Это позволит вывезти гражданских жителей и ввезти в город воду, лекарства и продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Как отмечается, временная тишина на линии фронта вступит в силу 29 октября 2026 года. Главная цель договоренностей - спасение гражданских, оказавшихся в затруднительном положении на грани катастрофы.
Реализация гуманитарной миссии предполагает прекращение боевых действий по эвакуации и доставке грузов. Оценку потребностей будут проводить невоенные гражданские лидеры обеих стран непосредственно в домах жителей.
Люди смогут самостоятельно выбрать направление для выезда, в частности, в Украину или Россию. Весь процесс будут сопровождать представители независимой американской медиаорганизации для гарантии соблюдения условий.
Гуманитарные грузы будут охватывать медикаменты, питьевую воду и продукты. Особое внимание уделят пожилым людям, нуждающимся в срочном медицинском уходе.
До начала полномасштабного вторжения в Олешках проживало около 24 тысяч человек. В настоящее время в городе остается ориентировочно 1700-2000 жителей и около 50 детей.
Населённый пункт постоянно находится под обстрелами и остается отрезанным от стабильного снабжения.
Дороги вокруг города плотно заминированы, а электроснабжение работает с ограничениями. Ситуация дополнительно усугубилась после подрыва Каховской ГЭС, когда под водой оказалось около 90% территории города.
Напомним, что Украина ранее приблизилась к решению вопроса вывоза гражданского населения из временно оккупированных Олешек Херсонской области.
Ситуация в населенном пункте остается критической – люди страдают от нехватки пищи и лекарств, что ставит под угрозу их жизнь.
Как заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Украина оказалась на финишной прямой в вопросе эвакуации из Олешек.
В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что люди в оккупированных Олешках голодают и вынуждены выживать на траве и сорняках, из-за чего призвал международное сообщество к немедленному вмешательству.