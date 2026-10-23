Силы обороны выполнят все предписания по миссии в Олешках, - Генштаб

Силы обороны обеспечат выполнение распоряжений о гуманитарной миссии в Олешках и рассчитывают на гарантированный доступ в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Военные отметили, что украинские подразделения ранее неоднократно доставляли гуманитарные грузы с помощью дронов жителям Олешек и окрестных сел.

В ВСУ рассчитывают, что украинским подразделениям будет гарантирован безопасный гуманитарный доступ в регион.

"Соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке", – говорится в сообщении.

Напомним, что Украина и Россия достигли договоренностей о введении режима прекращения огня в Олешках, что позволит начать деблокирование города и его окрестностей в ближайшее время.

Также сообщалось, что российская сторона анонсировала прекращение огня на Херсонском направлении, которое должно начаться с утра 27 октября для обеспечения гуманитарной миссии в Олешках.