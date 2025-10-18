Силы обороны ликвидировали вражеский склад боекомплекта на Кинбурнской косе

"Результат эффективного сотрудничества: военные моряки совместно с подразделением Службы безопасности Украины уничтожили вражеский склад боекомплекта в районе Кинбурнской косы", - подписано видео.

Что такое Кинбурнская коса и почему она важна

Кинбурнская коса - это узкий полуостров, расположенный к югу от Очакова между Черным и Азовским морями. Она имеет стратегическое значение, ведь контролирует морские подходы к порту Николаев и ключевые судоходные маршруты. Кроме этого, Кинбурн известен своей уникальной природой и является одной из крупнейших песчаных кос в Украине.

С началом полномасштабной войны этот регион стал важным военным рубежом - через него проходят линии обороны и маршруты снабжения. Контроль над Кинбурнской косой остается критически важным для безопасности всего южного побережья Украины.