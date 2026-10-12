Силы беспилотных систем раскрыли количество ликвидированных окупантов за этот год и все время
С начала 2026 года подразделения группировки Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины ликвидировали и ранили более 100 тысяч российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБС.
По данным военных, с начала года украинские подразделения беспилотных систем нанесли поражения, в результате которых российская армия потеряла более 100 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
В то же время, общий показатель потерь личного состава противника от работы группировки СБС превысил 150 тысяч человек. Группировка была создана 11 июня 2025 года.
В Силах беспилотных систем отметили, что за этими цифрами стоит ежедневная работа украинских военных, тысячи боевых вылетов, точные удары и постоянное усовершенствование беспилотных технологий.
"Каждое поражение – это уменьшение боевого потенциала противника и результат слаженной работы подразделений группировки СБС", - отметили в пресс-службе.
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 11 октября 2026 составили около 1 552 840 военнослужащих.
За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще около 1930 российских захватчиков.
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