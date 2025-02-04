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Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК

Украина, Вторник 04 февраля 2025 12:16
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Силы беспилотных систем показали уничтожение российского ЗРК Фото: ЗРК "Оса" (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем в Telegram.

"Но на этот раз она сама оказалась под ударом - операторы 413 батальона "Рейд" уничтожили цель с безупречной точностью", - говорится в сообщении.

Зентино-ракетный комплекс "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) - мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов российской армии от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

Силы беспилотных систем

Напомним, за последние два месяца подразделениями Сил беспилотных систем Nemesis было поражено более 15 единиц дорогостоящих "Бук-М3", "Тор" и др.

За полгода существования Силы беспилотных систем ВСУ провели более 220 операций вглубь территории России, запустив более чем 3,5 тысячи дронов.

Украина стала первой страной, создавшей отдельный род войск - Силы беспилотных систем. В июне 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о создании СБС.

А в сентябре вступил в силу закон, предусматривающий включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.

Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.

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