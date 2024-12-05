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Силы беспилотных систем показали ликвидацию российского ЗРК "Тор М-2"

Украина, Четверг 05 декабря 2024 12:06
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Силы беспилотных систем показали ликвидацию российского ЗРК "Тор М-2" Фото: Российский ЗРК Тор М-2 поражен силами беспилотных систем (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Силы беспилотных систем Украины поразили боевую машину российского зенитно-ракетного комплекса "Тор М-2". Она стоит 27 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем в Telegram .

Как отмечается в сообщении, БМ 9А331М2 Тор М-2 способен вести огонь на ходу без остановок, имеет увеличенный боекомплект и оснащен современными ракетами, обеспечивающими расширенную зону поражения и повышенную точность.

Стоимость единицы оценивается примерно в 27 млн долларов, сообщили в Силах беспилотных систем.

Силы беспилотных систем Украины

Напомним, что Украина стала первой страной, создавшей новейший род войск – Силы беспилотных систем. Президент Украины Владимир Зеленский в июне подписал указ о создании СБС ВСУ.

Командующим Сил беспилотных систем стал Вадим Сухаревский, который сообщил, что у Украины более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя.

ЗРК "Тор-М2"

ЗРК "Тор-М2" - российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ближнего действия, предназначенный для поражения различных воздушных целей на малых дистанциях. Его основная задача – прикрытие военных и стратегических объектов от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотников и высокоточного оружия.

Комплекс оснащен собственным радиолокатором и оптико-электронной системой обнаружения, что позволяет работать независимо.

Заявленные характеристики:

  • Тип целей: Способен поражать аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, БПЛА), а также баллистические и крылатые ракеты.
  • Радиус действия: До 15 км.
  • Высота поражения: от 10 м до 10 км.
  • Скорость целей: Может сбивать цели со скоростью до 700 м/с.
  • Количество сопровождаемых целей: Система способна одновременно выявлять более 40 целей и поражать до 4 из них.
  • Время реакции: Меньше 5 секунд.
  • Тип ракет: 9М338К или подобные.
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