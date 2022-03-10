Силами оборони України звільнено Мощун, - Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, під Києвом звільнили населений пункт Мощун. Він знаходиться в Києво-Святошинському районі Київської області.

"Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнений", - повідомили в Генштабі.

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