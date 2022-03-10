Силами оборони України звільнено Мощун, - Генштаб

Силами оборони України звільнено населений пункт Мощун. Спробу противника форсування відбито.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генерального штабу ЗСУ, під Києвом звільнили населений пункт Мощун. Він знаходиться в Києво-Святошинському районі Київської області.
"Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнений", - повідомили в Генштабі.
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