Силами обороны Украины освобожден Мощун, - Генштаб

Силами обороны Украины освобожден населенный пункт Мощун. Попытку противника форсирования отбито.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генерального штаба ВСУ, под Киевом освободили населенный пункт Мощун. Он находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.
"Силами обороны Украины отбито попытку форсирования противником речки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противника отброшено, населенный пункт освобожден", - сообщили в Генштабе.
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