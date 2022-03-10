Силами обороны Украины освобожден Мощун, - Генштаб

По данным Генерального штаба ВСУ, под Киевом освободили населенный пункт Мощун. Он находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.

"Силами обороны Украины отбито попытку форсирования противником речки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противника отброшено, населенный пункт освобожден", - сообщили в Генштабе.

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