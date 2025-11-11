Силам обороны пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожье

Силы обороны Украины были вынуждены отойти с позиций возле пяти населенных пунктов на двух направлениях в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны юга Владислава Волошина.
"В Запорожье, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные Силы Украины с удерживаемых позиций", - отметил Волошин.
По его словам, за прошедшие несколько суток здесь зафиксировано до сотни боевых столкновений.
Вследствие активизации вражеских штурмовых действий (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2 тысяч боеприпасов), с целью сохранения жизни личного состава, силам обороны пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.
"Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам удержаться", - добавил представитель Сил обороны юга.
Он также отметил, что за Ровнополье, Сладкое и Яблочное продолжаются жестокие бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, которые ведут из Покровского.
"Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые подразделения", - подчеркнул Волошин.
Ранее сообщалось, что ВСУ сдерживают наступления россиян сразу на нескольких ключевых направлениях. Так, по данным Генштаба, в течение суток на Покровском направлении ВСУ остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.
Ранее спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина заявил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов в городской застройке Покровска.