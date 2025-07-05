Сила переросла в слабость: "Хезболла" планирует масштабное разоружение

Ливанская исламистская группировка "Хезболла" начала масштабный внутренний пересмотр стратегии после разрушительной войны с Израилем. Как сообщили три источника, знакомые с ходом дискуссий, среди вероятных изменений рассматривается сокращение роли организации как вооруженного движения без полного разоружения.

Эти внутренние консультации, которые еще не завершены и о которых ранее не сообщалось, свидетельствуют о значительном давлении, под которым оказалось поддерживаемое Ираном движение после достижения перемирия в конце ноября.

Израильские силы продолжают наносить удары по районам, находящимся под контролем "Хезболлы", обвиняя ее в нарушениях режима прекращения огня, что сама организация отрицает.

В то же время, группировка сталкивается с острыми финансовыми трудностями, требованиями США по разоружению и уменьшением политического влияния после формирования нового кабинета министров в феврале при поддержке Вашингтона.

Сила превратилась в слабость

Ситуация осложняется изменением регионального баланса сил, в частности после того, как в прошлом году Израиль ликвидировал командование "Хезболлы", уничтожил значительную часть ее арсенала и убил тысячи боевиков.

Свержение сирийского президента Башара Асада в декабре, привело к разрыву одного из основных маршрутов поставок оружия из Ирана. Как сообщили источники в службах безопасности региона и ливанские официальные лица, Иран, который сам выходит из войны с Израилем, пока ограничен в возможностях оказывать помощь.

По словам высокопоставленного чиновника, знакомого с ходом внутренних консультаций, "Хезболла" ведет конфиденциальные обсуждения касательно дальнейших действий. Малые комитеты проводят совещания вживую либо дистанционно, обсуждая вопросы структуры руководства, политической роли, социальных инициатив и вооружения.

Согласно информации этого и еще двух источников, "Хезболла" решила, что накопленный арсенал, который должен был сдерживать Израиль, превратился в уязвимость.

"Хезболла имела избыток силы. Вся эта мощь превратилась в слабость", - отметил один из чиновников.

Под предводительством Хасана Насраллы, который погиб в прошлом году, "Хезболла" превратилась в регионального военного игрока, имея десятки тысяч боевиков, ракеты и беспилотники, способные нанести удар по Израилю. Она также поддерживала союзников в Сирии, Ираке и Йемене.

Израиль считал "Хезболлу" серьезной угрозой. После открытия ответного огня на момент начала войны в Секторе Газа 2023 года, Израиль ответил авиаударами по Ливану, что переросло в наземную операцию.

Полного разоружения не будет

Согласно условиям перемирия, "Хезболла" передала часть складов с оружием на юге страны Вооруженным силам Ливана. Хотя Израиль заявляет, что и в дальнейшем наносит удары по объектам, связанным с группировкой.

Сейчас "Хезболла" рассматривает возможность передачи части ракет и беспилотников, которые считаются угрозой для Израиля, в обмен на вывод израильских сил с юга страны и прекращение ударов. Полного разоружения не предвидится: источники утверждают, что группировка намерена сохранить легкое вооружение и противотанковые средства.

В армии Израиля сообщили, что действуют на северной границе для уничтожения угроз и защиты граждан согласно договоренностям между Израилем и Ливаном.

В то же время, пишет Reuters, намерения "Хезболлы" сохранить часть арсенала, противоречит требованиям США и Израиля. Согласно условиям перемирия, заключенного при посредничестве США и Франции, Вооруженные силы Ливана должны конфисковать "все незарегистрированное оружие", начиная с территорий к югу от реки Литани.

Ливанское правительство стремится установить государственную монополию на вооружение. Если "Хезболла" не выполнит эти требования, возможен рост напряжения с политическими оппонентами, которые обвиняют ее в узурпации власти и втягивании Ливана во внешние конфликты.

Все стороны заявляют о соблюдении режима прекращения огня, несмотря на обоюдные обвинения в его нарушении.

Часть "ДНК" "Хезболлы"

Вооружение является неотъемлемой частью идеологии "Хезболлы" со времени ее основания Корпусом стражей Исламской революции Ирана в 1982 году для борьбы против израильских сил во время гражданской войны в Ливане.

Эксперт Atlantic Council Николас Бланфорд, автор книги об истории "Хезболлы", считает, что для сохранения позиций враждебной политической среды, группировка должна обосновать необходимость удержания вооружения, решить проблемы с утечкой информации и обеспечить долгосрочную финансовую стабильность.

"Раньше они сталкивались с проблемами, но не с таким количеством одновременно", - подчеркнул Бланфорд.

По словам европейского чиновника, знакомого с разведывательными оценками, в "Хезболле" продолжаются активные обсуждения будущего, но конкретных решений пока нет. Он подчеркнул, что статус вооруженного движения является частью "ДНК" организации, поэтому превращение в суто политическую партию, будет непростым.

Дополнительная угроза

Около десяти поинформированных источников о ситуации сообщили, что "Хезболла" пытается сохранить часть вооружения не только на случай будущих атак Израиля, но и из-за опасений нападений со стороны суннитских джихадистов из соседней Сирии на восток Ливана.

Несмотря на разрушительные последствия войны - десятки тысяч остались без жилья, а большие части южного Ливана и южные окраины Бейрута были разрушены - большинство сторонников группировки поддерживают сохранение ее военного крыла.

По данным источников, приоритет "Хезболлы" - помощь пострадавшим общинам. В декабре генеральный секретарь Наим Касем сообщил, что выплачено более 50 млн долларов компенсаций, еще 25 млн готовятся к выдаче. Все более очевидными становятся признаки финансовых сложностей.

Источники сообщают и о сокращении бесплатных медицинских препаратов в подконтрольных "Хезболле" аптеках.

Финансовое давление

Группировка возлагает ответственность за финансирование восстановления на правительство Ливана. Министр иностранных дел Юсеф Раджи заявил, что помощи от международных доноров не будет, пока государство не установит тотальный контроль над всем оружием.

В мае представитель Госдепартамента США отметил, что поддержка восстановления Ливана невозможна без разоружения "Хезболлы".

Израиль, в свою очередь, также принимает меры для ограничения финансирования группировки. 25 июня израильская армия сообщила о ликвидации иранского чиновника, который занимался переводами сотен миллионов долларов вооруженным группам в регионе, а также человека в южном Ливане, который возглавлял обменный пункт, который помогал переводить эти средства "Хезболле".

С февраля Ливан запретил коммерческие рейсы между Бейрутом и Тегераном после заявлений Израиля о том, что "Хезболла" перевозит наличные деньги из Ирана гражданскими самолетами. Кроме того, ливанские власти усилили контроль в аэропорту Бейрута, ограничив возможности группировки для ввоза средств.

Такие действия вызвали разочарование среди сторонников "Хезболлы" в отношении администрации президента Джозефа Ауна и премьер-министра Навафа Салама, избранного вопреки воле группировки.

Высокий уровень поддержки

Несмотря на это, вместе с партией "Амаль", "Хезболла" одержала победу на местных выборах в мае, где многие округа остались без конкуренции. В следующем году группировка стремится сохранить влияние в парламенте.

Заместитель главного редактора ливанской газеты Annahar Набиль Бумунсеф назвал предстоящие выборы "экзистенциальной битвой" для "Хезболлы".

"Они будут использовать все средства: во-первых, чтобы выиграть время и избежать разоружения, а во-вторых, чтобы получить политические и общественные позиции", - заявил он.