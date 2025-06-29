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Израиль ликвидировал второго высокопоставленного террориста "Хезболлы" за день

Воскресенье 29 июня 2025 01:54
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Израиль ликвидировал второго высокопоставленного террориста "Хезболлы" за день Иллюстративное фото: бойцы ЦАХАЛа (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Армия обороны Израиля объявила о ликвидации еще одного ключевого террориста "Хезболлы" в Ливане, Аббаса аль-Хассана Вахби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

"В субботу Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Аббаса аль-Хассана Вахби в районе Махрун на юге Ливана. Он отвечал за разведку в силах "Радван" Хезболлы", - сообщили израильские военные.

По данным ЦАХАЛа, боевика был вовлечен в усилия по восстановлению террористической организации "Хезболла" и перевозке оружия.

"Это является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль", - подытожили в ЦАХАЛе.

Война Израиля с "Хезболлой"

После нападения ХАМАСа на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года, ливанская террористическая организация "Хезболла" присоединилась к конфликту. С территории Ливана по Израилю запускались ракеты и беспилотники.

В ответ ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана. В конечном итоге, стороны достигли временной договоренности о прекращении огня.

В пятницу, 28 июня ЦАХАЛ объявил о ликвидации ключевого террориста "Хезболлы" - Хассана Мохаммада Хамуди, ответственного за противотанковые ракеты.

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Израиль Ливан Хезболла
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