Сил на Харьков нет. У России не получится создать "санитарную зону" в Украине, - эксперты

Россия не сможет создать "санитарную зону" на территории Украины, как угрожает диктатор Владимир Путин. В частности, у врага нет сил для наступления на Харьков.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"После выборов относительно намерений Москвы концептуально ничего не меняется. Путин вышел к прессе и повторил то, что говорил раньше. Значительно удобнее рассказывать о "санитарных зонах", чем объяснять, как так получилось, что российская ПВО не справляется с угрозами и только за последнее время были прилеты на 13 нефтеперерабатывающих заводах", - заявил Мусиенко.
По его словам, глобальная задача Кремля все та же - уничтожить украинскую государственность. По мнению Путина, это можно контролировать "санитарной зоной", поэтому он о ней заговорил.
В свою очередь Коваленко подчеркнул, что Россия не сможет реализовать такие планы.
"На данном этапе нет. Они могут только террористические атаки совершать, а не полноценно захватывать большие территории. На Харьков им не хватит сил и средств, даже после мобилизации", - отметил эксперт.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин в ответ на вопрос о захвате Харьковской области для защиты Белгородской заявил, что хочет создать "санитарную зону".
Скорее всего, речь шла о демилитаризованной зоне, чтобы прекратить удары по объектам на территории РФ.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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