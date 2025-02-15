Сикорский заявил, что европейские войска "рано или поздно" будут отправлены в Украину

Польский министр на мероприятии отметил, что такая отправка европейских сил в Украину может произойти "рано или поздно".

Сикорский считает, что когда Трамп делал заявления о том, что в рамках будущего возможного соглашения для Украины должны быть направлены европейские войска - Европе придется их предоставить.

"Поэтому рано или поздно нам придется вмешаться", - сказал глава МИД Польши.

Также Сикорский дал оценку телефонному звонку Трампа российскому диктатору Владимиру Путину. Польский чиновник убежден, что это была ошибка со стороны президента США, поскольку такой контакт поддерживает главу Кремля и снижает моральный дух Украины.

"Но Трамп сказал, что европейские войска должны быть привлечены к договору, поэтому с нами будут консультироваться", - добавил глава МИД Польши.

Вопрос об отправке миротворцев в Украину

Напомним, дискуссии о возможном размещении миротворцев в Украине после прекращения огня в рамках договоренностей между Киевом и Москвой для предотвращения дальнейшей военной агрессии со стороны РФ продолжаются уже несколько месяцев.

Как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, для сдерживания России нужна миллионная армия, а численность иностранного контингента будет зависеть от количества войск ВСУ. Добавим, вчера на полях Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что миротворческий контингент может состоять только из украинцев, и добавил при этом, что главное - это вопрос вооружения.

Ранее глава Пентагона исключил участие войск США в такой миротворческой миссии, однако недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что это все же возможно. Добавим, Вашингтон настаивает на том, что Европа должна отправить миротворцев в Украину.

По данным издания Welt, в Европе считают, что смогут предоставить до 25 тысяч миротворцев Украине. 15 февраля The Associated Press писало о том, что Европа негласно разрабатывает план отправки миротворческих войск в Украину.