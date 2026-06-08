Сикорский вступился за польский орден Зеленского и вспомнил о Шредере

Сикорский выразил надежду, что после решений капитулы и польского президента Кароля Навроцкого государственная награда не превратится в политический нонсенс.

"Надеюсь, что после решений капитула и президента Навроцкого не сложится такая ситуация, когда бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который берет деньги у Путина, останется кавалером Ордена Белого Орла, а того, кто борется против Путина, лишат этого звания", - написал он.

Почему возникла угроза отзыва ордена

На сегодня запланировано заседание капитулы Ордена Белого Орла. Кароль Навроцкий выступил с инициативой внести в повестку дня рассмотрение вопроса о лишении Владимира Зеленского этой награды.

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Поводом стало присвоение одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "героев УПА".

Согласно польскому законодательству, для принятия такого решения одной инициативы президента и рассмотрения капитулой мало. Процедура обязательно требует контрассигнации - официального одобрения и подписи премьер-министра Польши.

Владимир Зеленский был награжден Орденом Белого Орла в апреле 2023 года во время визита в Варшаву. Награду вручили за заслуги в углублении отношений между странами, укрепление безопасности и защиту прав человека.

В то же время экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, известный своей работой на российские энергетические компании, является кавалером этого же польского ордена еще с 2002 года.