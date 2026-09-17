Сикорский отреагировал на угрозы Кремля об уничтожении Польши "за 2-3 дня"

Дипломат отреагировал на громкие публичные угрозы помощника российского диктатора Николая Патрушева.

Последний недавно начал утверждать, что Россия способна уничтожить Польшу "за 2-3 дня", если между странами начнется война.

На этом фоне Сикорский отметил, что российские генералы угрожают его стране ядерной войной уже несколько десятилетий, а "пропагандисты Кремля делают это непрерывно".

"Советским, а теперь уже российским товарищам следует осознать соотношение сил. Они тоже должны понимать, на что идут, когда угрожают нам", - предупредил глава МИД Польши.

Сикорский публично признал, что ядерное оружие - это один из главных козырей России и ее серьезное преимущество.

Несмотря на это, пустить в ход этот инструмент она не может.

"Как Россия убедилась на примере Украины, это преимущество трудно использовать. Если бы Россия могла решить эту войну с помощью ядерного шантажа, она бы уже это сделала", - убежден глава МИД Польши.