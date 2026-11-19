Переворота в Киеве в 2014 году не было, а участие США ограничивалось политической и гуманитарной поддержкой во время протестов на Майдане.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение политика в соцсети X.

Польский политик резко отверг утверждение американского миллиардера Илона Маска о якобы организованном США перевороте в Украине 12 лет назад.

Он подчеркнул, что лично находился в Киеве во время этих событий.

"Нет, Илон Маск. Перестаньте распространять российскую пропаганду. Я был там, и никакого переворота в Киеве в 2014 году не было", - заявил Сикорский.

По его словам, ключевым фактором остановки насилия против протестующих стало давление на тогдашнюю власть, а действия американских представителей носили совсем другой характер.

"А вкладом США в остановку резни украинцев на Майдане, совершенной пророссийским президентом Януковичем, стала Виктория Нуланд, которая раздавала печенье на улицах и говорила: "К черту ЕС"", - отметил политик.