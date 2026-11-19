Сикорский резко ответил Маску на выдумки о перевороте в Киеве в 2014 году
Переворота в Киеве в 2014 году не было, а участие США ограничивалось политической и гуманитарной поддержкой во время протестов на Майдане.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение политика в соцсети X.
Польский политик резко отверг утверждение американского миллиардера Илона Маска о якобы организованном США перевороте в Украине 12 лет назад.
Он подчеркнул, что лично находился в Киеве во время этих событий.
"Нет, Илон Маск. Перестаньте распространять российскую пропаганду. Я был там, и никакого переворота в Киеве в 2014 году не было", - заявил Сикорский.
По его словам, ключевым фактором остановки насилия против протестующих стало давление на тогдашнюю власть, а действия американских представителей носили совсем другой характер.
"А вкладом США в остановку резни украинцев на Майдане, совершенной пророссийским президентом Януковичем, стала Виктория Нуланд, которая раздавала печенье на улицах и говорила: "К черту ЕС"", - отметил политик.
Напомним, что ранее Илон Маск изложил свою версию причин войны, где назвал Россию агрессором, но обвинил США в организации государственного переворота в Украине в 2014 году.
Подобные тезисы годами употребляет русская пропаганда для оправдания полномасштабного вторжения.
Это уже не первый случай, когда американский миллиардер распространяет манипулятивные нарративы против Украины.
В частности, в конце октября Маск обвинил украинские элиты в обогащении на войне, а американских политиков - в использовании финансовой помощи Киеву для собственных политических кампаний.