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Сикорский: Позиция Трампа по отношению к Украине "не такая черно-белая, как некоторые думают"

Понедельник 29 апреля 2024 03:04
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Сикорский: Позиция Трампа по отношению к Украине "не такая черно-белая, как некоторые думают" Фото: Экс-президент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что позиция кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в отношении Украины "не такая черно-белая, как думают некоторые люди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Дональд Трамп был прав, призывая нас всех в Европе тратить больше на оборону", - сказал Сикорский в интервью Axel Springer, материнской компании Politico, добавив, что Трамп также отправлял Украине противотанковые ракеты "перед войной, когда другие этого не делали".

Глава МИД Польши связал со встречей с президентом Анджеем Дудой в Нью-Йорке заявление Трампа, сделанное накануне голосования в Палате представителей США за помощь Украине на 61 млрд долларов. Тогда Трамп заявил, что "выживание и сила" Украины важны для США.

Сикорский считает, что отсутствие жесткой оппозиции со стороны Трампа по поводу помощи для Украины говорит о том, что отношение бывшего президента к Украине меняется.

"Я не услышал ни одного протеста. Поэтому я надеюсь, что кандидат Трамп увидел, что эта оппозиция к помощи Украине действительно не популярна в Соединенных Штатах, что она вредит его шансам (быть переизбранным, - ред.)", - сказал Сикорский.

Трамп и Украина

Трамп стал известен своей симпатией к российскому диктатору Владимиру Путину еще при своей президентской каденции.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Трамп называл Путина "гениальным", после начала агрессии он заявлял, что Путин достоин большего доверия, чем американская разведка.

В апреле The Washington Post написала, что Трамп в приватном разговоре изложил свое видение прекращения войны. Оно заключается в необходимости давления на Украину с целью принудить наше государство к передаче Крыма и Донбасса под контроль России в обмен на прекращение боевых действий.

Президент Владимир Зеленский подверг критике "план" Трампа.

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