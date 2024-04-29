Сикорский: Позиция Трампа по отношению к Украине "не такая черно-белая, как некоторые думают"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что позиция кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в отношении Украины "не такая черно-белая, как думают некоторые люди".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Дональд Трамп был прав, призывая нас всех в Европе тратить больше на оборону", - сказал Сикорский в интервью Axel Springer, материнской компании Politico, добавив, что Трамп также отправлял Украине противотанковые ракеты "перед войной, когда другие этого не делали".
Глава МИД Польши связал со встречей с президентом Анджеем Дудой в Нью-Йорке заявление Трампа, сделанное накануне голосования в Палате представителей США за помощь Украине на 61 млрд долларов. Тогда Трамп заявил, что "выживание и сила" Украины важны для США.
Сикорский считает, что отсутствие жесткой оппозиции со стороны Трампа по поводу помощи для Украины говорит о том, что отношение бывшего президента к Украине меняется.
"Я не услышал ни одного протеста. Поэтому я надеюсь, что кандидат Трамп увидел, что эта оппозиция к помощи Украине действительно не популярна в Соединенных Штатах, что она вредит его шансам (быть переизбранным, - ред.)", - сказал Сикорский.
Трамп и Украина
Трамп стал известен своей симпатией к российскому диктатору Владимиру Путину еще при своей президентской каденции.
Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Трамп называл Путина "гениальным", после начала агрессии он заявлял, что Путин достоин большего доверия, чем американская разведка.
В апреле The Washington Post написала, что Трамп в приватном разговоре изложил свое видение прекращения войны. Оно заключается в необходимости давления на Украину с целью принудить наше государство к передаче Крыма и Донбасса под контроль России в обмен на прекращение боевых действий.
Президент Владимир Зеленский подверг критике "план" Трампа.
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