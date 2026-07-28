Сикорский предупредил, что загнанный в угол Путин может пойти на "что-то рискованное"

По словам Сикорского, российская экономика уже начинает ощущать последствия войны, а властям все сложнее поддерживать нарратив о "специальной военной операции".

"Российская экономика начинает испытывать трудности. Россияне уже не могут делать вид, что это какая-то внешняя, специальная военная операция", - заявил глава польского МИД.

В то же время он подверг сомнению готовность Путина прекратить войну.

"Вопрос состоит в том, готов ли Путин к соглашению", - добавил Сикорский.

Министр также отметил, что, по его мнению, Кремль переоценил свои возможности.

"Возможности Путина меньше, чем мы думали, но его намерения еще хуже", - подчеркнул он.

По словам Сикорского, у российского диктатора нет объективного представления о реальной ситуации.

"Он явно дезинформирован. Он явно не имеет реалистического представления о своем положении и перспективах. Иначе он бы заключил соглашение", - заявил польский министр.

По его мнению, самое "отчаянное" положение Путина может побудить его совершить "нечто рискованное". Такую оценку Сикорский дал на фоне опасений по поводу возможной дальнейшей эскалации со стороны России.

"Больной мужчина с оружием – это все равно мужчина с оружием", - заметил министр.

Он добавил, что именно поэтому Польша наращивает расходы на оборону, чтобы любой возможный конфликт с ней был для России гораздо дороже, чем нынешняя война против Украины.