Сигнал Трампу и Путину: Польша и Франция подпишут глобальный оборонный договор

Подписание договора приурочено к годовщине окончания Второй мировой войны

Договор будет подписан президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском 9 мая - на следующий день, после 80-летия окончания Второй мировой войны.

Хотя договор разрабатывался годами, его значимость возросла после заявлений президента США Дональда Трампа о сближении с Россией и угрозах отказаться от американских гарантий, которые десятилетиями были основой европейской безопасности.

Польша демонстрирует самостоятельность от США

"Туск также направляет сигнал Вашингтону, нашему главному союзнику в течение многих лет", - сказал Александр Олех, аналитик по вопросам безопасности из польского аналитического центра Defence24. "Это четкий сигнал: Польша не зависит исключительно от США, у нее могут быть и другие сильные ядерные союзники".

Возможность расширения ядерного зонтика

Оборонное соглашение последовало за заявлениями Туска о готовности Польши рассмотреть возможность попасть под ядерный зонтик Франции. Он также затронул идею о создании Польшей собственного ядерного арсенала для сдерживания России.

Франция в течение десятилетий подчеркивала, что ее "жизненно важные интересы", определяющие возможность применения ядерного оружия, имеют "европейское измерение". Однако Париж никогда четко не формулировал, что именно это означает - чтобы сохранить гибкость для президента и держать противника в неведении, что является основой ядерного сдерживания.

Ожидания от встречи Макрона и Туска

Французский чиновник отметил, что в ходе встречи в Нанси 9 мая Макрон и Туск вряд ли придут к конкретным договоренностям по ядерному сдерживанию.

Соглашение будет охватывать широкий круг тем и станет аналогичным тем, что уже связывают Францию с ее соседями - Германией, Италией и Испанией. Также у Франции есть более узкие соглашения, такие как Ланкастерский договор с Великобританией.

Ускорение экономического и военного сотрудничества

Туск заявил ранее на этой неделе, что новый договор приведет к "очень серьезному ускорению" экономического и военного укрепления безопасности в Европе.

С экономической точки зрения Франция рассчитывает сыграть более заметную роль в энергетическом переходе Польши от угля, который до сих пор обеспечивает большую часть ее электроэнергии.

Укрепление партнерства на фоне войны в Украине

Французский чиновник отметил, что договор также демонстрирует, насколько Париж рассматривает Варшаву как все более важного партнера на фоне продолжающейся войны в Украине.

Макрон ведет активную дипломатическую работу, пытаясь повлиять на Трампа в рамках мирных переговоров с Москвой и Киевом, а также предотвратить введение новых американских тарифов на европейский импорт.

Европейская автономия и сотрудничество с Великобританией

Обе инициативы отражают убежденность Макрона в том, что Европе необходимо стать более автономной и конкурентоспособной, чтобы противостоять геополитическим вызовам. Он также тесно сотрудничает с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в вопросе защиты Украины, если Трамп заключит перемирие без предоставления гарантий безопасности от США.

Поддержка со стороны Германии

В следующую среду новый канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Макрона в Париже, а затем Туска в Варшаве. Мерц также выразил интерес к французскому ядерному зонтику и отметил, что Европа больше не может рассчитывать на защиту со стороны США.

Обновление франко-польского договора 1991 года

Франция и Польша модернизируют двусторонний договор, заключенный в 1991 году - вскоре после выхода Польши из-под коммунистического режима и за несколько лет до ее вступления в НАТО и ЕС.

"Цель - углубить и придать реальную форму ключевым аспектам франко-польских отношений, включая оценку угроз, совместные оборонные проекты и расширение диалога по стратегическим вопросам, включая ядерное сдерживание", - сказал французский чиновник.

Потенциал поставок французского вооружения

Хотя ядерная доктрина Франции не изменится, внутри ее рамок могут быть найдены способы учитывать потребности союзников по ЕС, таких как Польша.

Отношения между странами ухудшились в 2016 году, когда правительство националистической партии "Право и справедливость" отменило соглашение о закупке вертолетов Caracal у Airbus на сумму 3,5 млрд долларов, подписанное предыдущим правительством Туска.

Польша является крупнейшим военным инвестором НАТО по доле ВВП - 4,7% в этом году, хотя большинство контрактов заключено с производителями из США и Южной Кореи.

Борьба за контракты и конкуренция с США

В рамках нового договора Франция может увеличить поставки военной техники в Польшу. "Макрон говорит о необходимости покупать европейское, но все понимают, что его приоритет - продать французское [вооружение] Польше и другим партнерам по ЕС", - сказал бывший польский чиновник в сфере обороны.

Airbus участвует в конкурсах на поставку вертолетов, транспортных и дозаправочных самолетов для расширяющегося польского флота, который уже в следующем году будет включать истребители F-35. Польский флот также планирует крупную закупку подводных лодок, где Франция входит в число претендентов.

Франция усиливает интерес к Польше

Тем не менее, Туск подтвердил, что американская компания Westinghouse построит первую атомную электростанцию в Польше, несмотря на активное французское лоббирование в пользу EDF.

"Если говорить прямо, Франция до недавнего времени не проявляла особого интереса к Польше как к партнеру. Но теперь, когда США меняют свою политику, они видят шанс укрепить свое присутствие", - отметил Александр Олех из Defence24.