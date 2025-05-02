Сигнал Трампу і Путіну: Польща і Франція підпишуть глобальний оборонний договір

Підписання договору приурочено до річниці закінчення Другої світової війни

Договір буде підписано президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском 9 травня - наступного дня, після 80-річчя закінчення Другої світової війни.

Хоча договір розроблявся роками, його значущість зросла після заяв президента США Дональда Трампа про зближення з Росією і погроз відмовитися від американських гарантій, які десятиліттями були основою європейської безпеки.

Польща демонструє самостійність від США

"Туск також надсилає сигнал Вашингтону, нашому головному союзнику протягом багатьох років", - сказав Александр Олех, аналітик з питань безпеки з польського аналітичного центру Defence24. "Це чіткий сигнал: Польща не залежить виключно від США, у неї можуть бути й інші сильні ядерні союзники".

Можливість розширення ядерної парасольки

Оборонна угода послідувала за заявами Туска про готовність Польщі розглянути можливість потрапити під ядерну парасольку Франції. Він також торкнувся ідеї про створення Польщею власного ядерного арсеналу для стримування Росії.

Франція протягом десятиліть наголошувала, що її "життєво важливі інтереси", які визначають можливість застосування ядерної зброї, мають "європейський вимір". Однак Париж ніколи чітко не формулював, що саме це означає - щоб зберегти гнучкість для президента і тримати противника в невіданні, що є основою ядерного стримування.

Очікування від зустрічі Макрона і Туска

Французький чиновник зазначив, що під час зустрічі в Нансі 9 травня Макрон і Туск навряд чи дійдуть конкретних домовленостей щодо ядерного стримування.

Угода охоплюватиме широке коло тем і стане аналогічною тим, що вже пов'язують Францію з її сусідами - Німеччиною, Італією та Іспанією. Також у Франції є більш вузькі угоди, такі як Ланкастерський договір з Великою Британією.

Прискорення економічного і військового співробітництва

Туск заявив раніше цього тижня, що новий договір призведе до "дуже серйозного прискорення" економічного і військового зміцнення безпеки в Європі.

З економічної точки зору Франція розраховує зіграти більш помітну роль в енергетичному переході Польщі від вугілля, яке досі забезпечує більшу частину її електроенергії.

Зміцнення партнерства на тлі війни в Україні

Французький чиновник зазначив, що договір також демонструє, наскільки Париж розглядає Варшаву як дедалі важливішого партнера на тлі триваючої війни в Україні.

Макрон веде активну дипломатичну роботу, намагаючись вплинути на Трампа в рамках мирних переговорів з Москвою і Києвом, а також запобігти введенню нових американських тарифів на європейський імпорт.

Європейська автономія та співпраця з Великою Британією

Обидві ініціативи відображають переконаність Макрона в тому, що Європі необхідно стати більш автономною і конкурентоспроможною, щоб протистояти геополітичним викликам. Він також тісно співпрацює з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у питанні захисту України, якщо Трамп укладе перемир'я без надання гарантій безпеки від США.

Підтримка з боку Німеччини

Наступної середи новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідає Макрона в Парижі, а потім Туска у Варшаві. Мерц також висловив інтерес до французької ядерної парасольки і зазначив, що Європа більше не може розраховувати на захист з боку США.

Оновлення франко-польського договору 1991 року

Франція і Польща модернізують двосторонній договір, укладений 1991 року - незабаром після виходу Польщі з-під комуністичного режиму і за кілька років до її вступу до НАТО та ЄС.

"Мета - поглибити і надати реальної форми ключовим аспектам франко-польських відносин, включно з оцінкою загроз, спільними оборонними проєктами і розширенням діалогу зі стратегічних питань, включно з ядерним стримуванням", - сказав французький чиновник.

Потенціал поставок французького озброєння

Хоча ядерна доктрина Франції не зміниться, всередині її рамок можуть бути знайдені способи враховувати потреби союзників по ЄС, таких як Польща.

Відносини між країнами погіршилися 2016 року, коли уряд націоналістичної партії "Право і справедливість" скасував угоду про закупівлю вертольотів Caracal у Airbus на суму 3,5 млрд доларів, підписану попереднім урядом Туска.

Польща є найбільшим військовим інвестором НАТО за часткою ВВП - 4,7% цього року, хоча більшість контрактів укладено з виробниками зі США та Південної Кореї.

Боротьба за контракти і конкуренція зі США

У рамках нового договору Франція може збільшити постачання військової техніки до Польщі. "Макрон говорить про необхідність купувати європейське, але всі розуміють, що його пріоритет - продати французьке [озброєння] Польщі та іншим партнерам по ЄС", - сказав колишній польський чиновник у сфері оборони.

Airbus бере участь у конкурсах на постачання гелікоптерів, транспортних і дозаправних літаків для польського флоту, що розширюється, який вже наступного року включатиме винищувачі F-35. Польський флот також планує велику закупівлю підводних човнів, де Франція входить до числа претендентів.

Франція посилює інтерес до Польщі

Проте Туск підтвердив, що американська компанія Westinghouse побудує першу атомну електростанцію в Польщі, незважаючи на активне французьке лобіювання на користь EDF.

"Якщо говорити прямо, Франція до недавнього часу не виявляла особливого інтересу до Польщі як до партнера. Але тепер, коли США змінюють свою політику, вони бачать шанс зміцнити свою присутність", - зазначив Олександр Олех з Defence24.