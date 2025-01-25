"Сигнал сильного человека". Зеленский отреагировал на заявление Трампа о Путине

Жесткое обращение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом остановить войну против Украины не является предупреждением. Это сигнал сильного человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью для газеты Il Foglio.
"Я думаю, что важно то, что там есть сигнал сильного человека. Это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который предупреждает о чем-то. Он не предупреждает, он говорит прямо. Он говорит, что действительно хочет закончить войну. Пока что мы не знаем, как это будет, мы не знаем деталей", - прокомментировал президент заявление Трампа.
По его словам, американский президент и сам еще не знает, как завершится война России против Украины, в частности, из-за того, что Путин пока не хочет мира.
"Трамп понимает все эти вызовы и просто говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже. И он говорит с посылом в российскую сторону. Мне кажется, что это такая тактика. Мне она сегодня импонирует", - добавил Зеленский.
Напомним, на днях президент США Трамп жестко призвал Путина остановить войну и сесть за стол переговоров с Украиной. Иначе, по словам Трампа, США будут вынуждены принять серьезные меры против России.
Кроме того, Трамп поставил своему представителю по Украине и РФ дедлайн в 100 дней, чтобы найти решение для завершения войны. Больше о том, какую роль в процессе завершения войны может сыграть новая администрация США - читайте в материале РБК-Украина.
Однако, реагируя на заявление Трампа, российский диктатор заявил, что он готов к переговорам, но Украина якобы не хочет этого, потому что приняла "декрет" о запрете диалога с Россией. Как на это заявление Путина отреагировал президент Украины - читайте по ссылке.
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