"Сигнал сильного человека". Зеленский отреагировал на заявление Трампа о Путине

"Я думаю, что важно то, что там есть сигнал сильного человека. Это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который предупреждает о чем-то. Он не предупреждает, он говорит прямо. Он говорит, что действительно хочет закончить войну. Пока что мы не знаем, как это будет, мы не знаем деталей", - прокомментировал президент заявление Трампа.

По его словам, американский президент и сам еще не знает, как завершится война России против Украины, в частности, из-за того, что Путин пока не хочет мира.

"Трамп понимает все эти вызовы и просто говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже. И он говорит с посылом в российскую сторону. Мне кажется, что это такая тактика. Мне она сегодня импонирует", - добавил Зеленский.

