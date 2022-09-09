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"Сигнал для Росії". НАТО перекидає в Європу нові сили

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО розміщує в європейських країнах нові сили. Це повинно послужити Росії сигналом, що альянс готовий захищати свої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Йенса Столтенберга під час брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Він заявив, що НАТО перекидає до східних кордонів нові сили, щоб зміцнити цей фланг.

"Це однозначний сигнал, що організація буде захищати кожен дюйм своєї території", - підкреслив Столтенберг.

При цьому він прокоментував війну в Україні, заявивши, що українські військові повинні продовжувати бій. Генсек зазначив, що альянс допомагатиме Україні переходити на зброю "натовського" зразка.

"Ми підтримаємо Україну в довгостроковій перспективі і допоможемо Україні перейти від радянського озброєння до озброєння, зробленого за нашими стандартами", - заявив він.

Нагадаємо, вчора на авіабазі Рамштайн пройшло чергове засідання Контактної групи з оборони України.

Детальніше про підсумки зустрічі та виділену для України військову допомогу можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг