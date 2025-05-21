"Меня это не волнует": Трамп о российских войсках у границ Финляндии и Норвегии
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит наращивание российских войск возле Финляндии и Норвегии. По его словам, эти страны "будут в полной безопасности".
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает РБК-Украина.
Трамп заявил, что не видит угрозы в действиях России на севере Европы. Его не беспокоит концентрация российских войск вблизи границ с Финляндией и Норвегией.
В ответ на вопрос в Белом доме о наращивании российского военного потенциала у скандинавских стран.
"Меня это совсем не волнует", - ответил Трамп.
Он также добавил, что не видит причин для беспокойства в Финляндии и Норвегии.
"Они в полной безопасности. Это две страны, которые будут в большой безопасности", - заверил президент США.
Финляндия в НАТО и угроза для страны
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. В стране открыто заявляют, что РФ является главной угрозой национальной безопасности, прибегает к гибридному влиянию и не откажется от агрессивной политики.
На фоне наращивания военной активности России у границ Финляндии и Норвегии, США и Финляндия провели совместные арктические учения. Маневры включали боевую подготовку в условиях лесной местности и тренировки на лыжах. Условным противником в учениях считается именно Россия.
В Хельсинки считают, что у Москвы есть примерно пять лет до восстановления возможностей, которые могут представлять прямую угрозу. В то же время в НАТО предупреждают: Россия уже рассматривает Арктику как стратегический регион и может активизировать давление на Альянс после завершения войны против Украины.
В ответ Хельсинки планирует увеличить оборонные расходы и рассматривает выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.
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