Сигнал для России: почти 100 самолетов НАТО начали учения в Северной Европе
Военно-воздушные силы НАТО начали учения Ramstein Flag 2025 у побережья Северного моря. Они отрабатывают действия войск стран альянса в случае "российского нападения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
Как пишет издание, военно-воздушные силы Германии вместе с партнерами по НАТО готовятся к сценарию нападения России на территорию союзников. На учениях будут отрабатываться действия сухопутных войск союзников в оборонительном бою против захватчиков, если случится худшее.
Отмечается, что Германия направила восемь истребителей Eurofighter с 71-го крыла тактической авиации. По данным НАТО, всего в Ramstein Flag 2025 задействовано более 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Среди них несколько американских самолетов F-35, которые считаются самыми современными истребителями в мире и недавно были заказаны Германией.
Путин готовится к войне с НАТО
В недавнем докладе Бундесвера говорилось о том, что власти России готовятся к масштабной войне против НАТО. Вероятно, российский диктатор Владимир Путин хочет использовать силу для достижения своих целей.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может осуществить новое нападение через уже несколько лет. Он считает, что у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.
Однако глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия является долгосрочной военной угрозой для Альянса, а следовательно, и для всей североатлантической безопасности, включая США.
Ранее стало известно, что в Гамбурге, Германия, осенью пройдут масштабные учения, имитирующие потенциальное нападение России на страны НАТО. Они будут сфокусированы на быстрой переброске союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией.
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