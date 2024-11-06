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Домашний интернет в Украине: какие самые дешевые пакеты предлагают разные операторы

Среда 06 ноября 2024 16:43
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Домашний интернет в Украине: какие самые дешевые пакеты предлагают разные операторы Сколько в Украине стоит домашний интернет (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине с десяток крупных компаний предлагают услуги по предоставлению домашнего интернета, поэтому абоненты могут выбрать самые выгодные условия для себя. Тарифы стартуют от 50 гривен в месяц и достигают 339 гривен.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят самые дешевые пакеты домашнего интернета от разных операторов.

Сколько стоит интернет от Укртелекома

Компания предлагает тарифные планы с оплатой от 300 грн в месяц, но для новых клиентов действуют скидки и особые условия. К примеру, тарифный план 100 Мбит/с за 300 грн в месяц также предусматривает подключение к MEGOGO TV тарифу "Оптимальный Промо", где первые 14 дней пользования услугой не тарифицируются, далее – 199 грн в месяц.

Стоимость подключения интернета – 1 грн, также абоненты могут брать в аренду роутер всего за 1 грн в месяц.

Домашний интернет в Украине: какие самые дешевые пакеты предлагают разные операторы

Тарифный план от Укртелекома (скриншот)

Какие пакеты предлагает Киевстар

Киевстар предлагает пакеты домашнего интернета от 100 грн в месяц, тариф "Удача" по такой цене будет действовать в течение года, далее – 200 грн в месяц. Скорость интернета при этом будет 100 Мбит/с, безлимитный трафик. Подключение – бесплатное.

Также есть варианты подключения "комбо" – домашнего интернета и мобильной связи. К примеру, пакет "Все разом НАСНАГА" предполагает безлимитный интернет 100 Мбит/с, 300 минут на другие мобильные и за рубеж, мобильный интернет 50 тыс. МБ и телевидение (280 каналов). Стоимость в месяц составляет 200 грн с момента подключения, а с 4 месяца – 380 грн.

Домашний интернет в Украине: какие самые дешевые пакеты предлагают разные операторыТарифные планы на домашний интернет (скриншот)

Какая стоимость интернета от Воли

Самый дешевый пакет компания предлагает для новых абонентов. Безлимитный интернет со скоростью 100 Мбит/с можно подключить за 50 грн в месяц. Тариф по такой цене будет действовать в течение года, далее стоимость – 150 грн в месяц. Но этот тариф не подключают в частном секторе.

Также абонентам предлагают пакет "Интернет+ТВ". Он предоставляет безлимитный интернет со скоростью 100 Мбит/с и доступ к телевидению. Стоимость услуг составляет 100 грн в месяц в течение года, дальше – 250 грн в месяц. Этот тариф также не доступен жителям частного сектора.

Домашний интернет в Украине: какие самые дешевые пакеты предлагают разные операторы

Стоимость интернета от Воли (скриншот)

Какие тарифы на интернет в Триолане

Компания предлагает пакеты интернета с разной скоростью. Самый дешевый 100 Мбит/с стоит от 90 до 240 грн в месяц. Стоимость интернета со скоростью 1000 Мбит/с составляет от 150 до 480 грн. Также в компании можно заказать кабельное телевидение, стоимость услуги 120 грн в месяц.

Домашний интернет в Украине: какие самые дешевые пакеты предлагают разные операторы

Стоимость интернета от Триолана (скриншот)

Сколько стоит интернет от Ланета

Стоимость пакетов интернета от Ланет стартует от 339 грн на 30 дней, тариф предусматривает безлимитный доступ к сети со скоростью 1000 Мбит/с. Подключение услуг бесплатно. При этом оператор заявляет, что доступ к интернету предоставляется в течение 24-72 часов даже при выключении электроэнергии.

Новые абоненты могут получить 9 месяцев интернета по цене 999 грн (за весь период), при условии оплаты всей суммы сразу. Акция действует на тарифы GIG и PON (интернет до 1000 Мбит/ и ТВ-пакет Promo), стандартная стоимость которых составляет 339 грн за 30 дней.

Домашний интернет в Украине: какие самые дешевые пакеты предлагают разные операторыСтоимость интернета от Ланета (скриншот)

Раньше мы рассказывали о том, сколько стоят самые дешевые тарифы на мобильную связь у разных операторов и как выбрать самые выгодные условия.

При подготовке материала использовали: сайты Укртелекома, Киевстара, Воли, Триолана и Ланет.

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