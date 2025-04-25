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Цены на сигареты в Украине будут расти быстрее: в чем причина

Украина, Пятница 25 апреля 2025 14:29
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Цены на сигареты в Украине будут расти быстрее: в чем причина Фото: Сигареты в Украине будут дорожать быстрее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Закон о повышении акцизов предусматривает резкое увеличение ставок именно в 2025 году. Кроме того, он содержит дополнительные нормы, что повлечет рост цен на сигареты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2025 года).

Как отметили в НБУ, производители и импортеры табачной продукции уже некоторое время постепенно повышали цены, учитывая ожидаемое повышение акцизов и перевод их в евро, вступившее в силу в конце марта 2025 года.

Согласно действующему графику существенное повышение акциза предусмотрено только в 2025 году, тогда как в 2026-2028 годах он будет расти умеренно.

Кроме того, с 1 апреля до 31 декабря 2025 года производители и импортеры сигарет будут применять повышающий коэффициент 1,1 для расчета минимального акцизного налогового обязательства. По данным НБУ, это требование связано с тем, что в 2024 году доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет была меньше нормативного уровня в 60%.

"Ожидается, что это приведет к постепенному увеличению розничных цен по мере исчерпания запасов акцизных марок, приобретенных до указанных налоговых изменений", - отметили в НБУ.

Подорожание сигарет

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 марта подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия. Его приняли еще 4 декабря 2024 года.

По данным Госстата, в 2024 году сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% (на 22,5 гривен) до 118,7 гривен за пачку. С начала 2025 года, за январь-март, сигареты подорожали на 7,8% до 128 гривен.

Сигареты занимают 3,9% в потребительских расходах украинцев. На алкоголь украинцы тратят 4,0%.

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