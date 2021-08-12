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Виходити з дому лише за потреби: у столиці Австралії оголосили тижневий карантин

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Канберра, Четвер 12 серпня 2021 09:45
Виходити з дому лише за потреби: у столиці Австралії оголосили тижневий карантин Фото: у столиці Австралії оголосили тижневий карантин (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У столиці Австралії Канберра оголосили тижневий карантин. У місті виявили перший за 13 місяців випадкок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Карантин оголошено для всієї столичної території Австралії, де проживає близько 400 тисяч осіб, оскільки влада не знає, як людина заразилася вірусом.

Жителі міста зможуть виходити з дому лише за нагальної потреби. З наближенням карантину в супермаркетах з’явилися черги.

Загалом епідемічна ситуація в більшості штатів Австралії вважається стабільною.

Нагадаємо, Австралія схвалила четверту вакцину від коронавірусу.

Раніше в Австралії зафіксували спалах штаму коронавірусу "Дельта".

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