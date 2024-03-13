"Сибирский батальон” уничтожил российскую бронемашину в Белгородской области (видео)

Как отметили бойцы, они продолжают "минусовать" бронетехнику кремлевского режима на территории России.

Они показали на видео уничтоженную бронемашину БРМ-1К возле поселка Горьковский Белгородской области.

Прорыв границы

Напомним, вчера, 12 марта, стало известно, что Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" прорвали границу с Россией.

Затем добровольцы взяли под свой контроль отдельные территории в разных областях РФ.

Сегодня представитель Легиона "Свобода России" рассказал, что село Теткино Курской области находится в "серой зоне" и его не контролируют российские власти.

Более детально о событиях на территории России - в материале РБК-Украина.