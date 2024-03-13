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"Сибирский батальон” уничтожил российскую бронемашину в Белгородской области (видео)

Иллюстративное фото: "Сибирский батальон” уничтожил российскую бронемашину в Белгородской области (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские добровольцы из "Сибирского батальона", которые вчера, 13 марта, участвовали в прорыве границы РФ, уничтожили бронемашину БРМ-1К в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Сибирского батальона".

Как отметили бойцы, они продолжают "минусовать" бронетехнику кремлевского режима на территории России. 

 

Они показали на видео уничтоженную бронемашину БРМ-1К возле поселка Горьковский Белгородской области.

Прорыв границы

Напомним, вчера, 12 марта, стало известно, что Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" прорвали границу с Россией. 

Затем добровольцы взяли под свой контроль отдельные территории в разных областях РФ. 

Сегодня представитель Легиона "Свобода России" рассказал, что село Теткино Курской области находится в "серой зоне" и его не контролируют российские власти. 

Более детально о событиях на территории России - в материале РБК-Украина

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