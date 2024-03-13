"Сибірський батальйон" знищив російську бронемашину в Бєлгородській області (відео)

Як наголосили бійці, вони продовжують "мінусувати" бронетехніку кремлівського режиму на території Росії.

Вони показали на відео знищену бронемашину БРМ-1К біля селища Горьківський Бєлгородської області.

Прорив кордону

Нагадаємо, вчора, 12 березня, стало відомо, що Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" та "Сибірський батальйон" прорвали кордон з Росією.

Потім добровольці взяли під свій контроль окремі території у різних областях РФ.

Сьогодні представник Легіону "Свобода Росії" розповів, що село Тьоткіно Курської області знаходиться в "сірій зоні" і його не контролює російська влада.

Більш детально про події на території Росії - у матеріалі РБК-Україна.