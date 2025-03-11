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Сибига о встрече с США в Саудовской Аравии: прекрасная возможность для продвижения мира

Фото: Украина и США ведут переговоры в Саудовской Аравии (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Иван Носальский

Встреча топ-чиновников Украины и США в Саудовской Аравии является возможностью для достижения мира и улучшения отношений Киева и Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.

"Мы рассматриваем эту встречу как прекрасную возможность для продвижения мира и развития стратегического партнерства между Украиной и США", - подчеркнул глава МИД. 

По его словам, конструктивная атмосфера встречи доказывает, что Украина может использовать возможность для продвижения мира. 

"Украина хочет мира, как никто другой", - добавил он. 

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) проходит встреча украинских и американских чиновников. Они обсуждают достижение мира между Украиной и РФ, а также двусторонние отношения Киева с Вашингтоном.

Пока что деталей обсуждений Украины и США нет. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц коротко рассказал о том, что переговоры "продвигаются".

В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что работа с США продолжается.

Известно, что переговоры длятся уже более семи часов.

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Соединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияМирные переговорыВойна в Украине