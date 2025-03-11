Сибига о встрече с США в Саудовской Аравии: прекрасная возможность для продвижения мира

"Мы рассматриваем эту встречу как прекрасную возможность для продвижения мира и развития стратегического партнерства между Украиной и США", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, конструктивная атмосфера встречи доказывает, что Украина может использовать возможность для продвижения мира.

"Украина хочет мира, как никто другой", - добавил он.