Сибіга про зустріч зі США в Саудівській Аравії: чудова можливість для просування миру

"Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру і розвитку стратегічного партнерства між Україною та США", - наголосив глава МЗС.

За його словами, конструктивна атмосфера зустрічі доводить, що Україна може використати можливість для просування миру.

"Україна хоче миру, як ніхто інший", - додав він.