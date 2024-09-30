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Сибига заявил о положительной динамике в решении вопроса защиты прав венгров в Украине

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность соблюдения Украиной как двусторонних, так и международных обязательств по защите прав венгерского национального сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По словам Сибиги, во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петера Сийярто стороны констатировали положительную динамику в решении этого вопроса и договорились о дальнейшем сотрудничестве для достижения консенсуса по всем чувствительным темам.

"Венгры Украины являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и выступают ключевым мостом взаимопонимания между нашими государствами", - подчеркнул министр. 

 

Фото: Андрей Сибига и Петер Сийярто (пресс-служба МИД Украины)

Венгерский вопрос

Спор о правах венгров в Украине возник из-за образовательного закона 2017 года, который касался языка обучения в школах для национальных меньшинств. Закон предусматривал, что после обучения на родном языке в начальных классах, средние и старшие классы должны переходить на украинский. Переходный период планировался до 2020 года.

В Закарпатской области проживает около 150 тысяч этнических венгров, а примерно 170 школ предоставляют обучение на венгерском языке. Основное недовольство выражали не столько венгры в Украине, сколько правительство Венгрии.

Венгрия расценила этот закон как попытку ассимиляции, после чего неоднократно блокировала инициативы ЕС, направленные на поддержку Украины.

Более подробно о причинах неоднозначных отношений с Венгрией – в материале РБК-Украина.

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