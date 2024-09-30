Сибига заявил о положительной динамике в решении вопроса защиты прав венгров в Украине

Венгерский вопрос

Спор о правах венгров в Украине возник из-за образовательного закона 2017 года, который касался языка обучения в школах для национальных меньшинств. Закон предусматривал, что после обучения на родном языке в начальных классах, средние и старшие классы должны переходить на украинский. Переходный период планировался до 2020 года.

В Закарпатской области проживает около 150 тысяч этнических венгров, а примерно 170 школ предоставляют обучение на венгерском языке. Основное недовольство выражали не столько венгры в Украине, сколько правительство Венгрии.

Венгрия расценила этот закон как попытку ассимиляции, после чего неоднократно блокировала инициативы ЕС, направленные на поддержку Украины.

Более подробно о причинах неоднозначных отношений с Венгрией – в материале РБК-Украина.

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