Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні

Угорське питання

Суперечка щодо прав угорців в Україні виникла через освітній закон 2017 року, який стосувався мови навчання у школах для національних меншин. Закон передбачав, що після навчання рідною мовою у початкових класах, середні та старші класи повинні переходити на українську. Перехідний період планувався до 2020 року.

У Закарпатській області проживає близько 150 тисяч етнічних угорців, а приблизно 170 шкіл надають навчання угорською мовою. Основне невдоволення висловлювали не стільки угорці в Україні, скільки уряд Угорщини.

Угорщина розцінила цей закон як спробу асиміляції, після чого неодноразово блокувала ініціативи ЄС, спрямовані на підтримку України.

Більш детально про причини неоднозначних відносин з Угорщиною - у матеріалі РБК-Україна.

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