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Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні

Фото: голова МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості дотримання Україною як двосторонніх, так і міжнародних зобов'язань щодо захисту прав угорської національної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

За словами Сибіги, під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петера Сійярто сторони констатували позитивну динаміку у розв'язанні цього питання та домовилися про подальшу співпрацю для досягнення консенсусу з усіх чутливих тем.

"Угорці України є невід'ємною і рівноправною частиною української політичної нації та виступають ключовим мостом порозуміння між нашими державами", – підкреслив міністр. 

 

Фото: Андрій Сибіга і Петер Сійярто (прес-служба МЗС України)

Угорське питання

Суперечка щодо прав угорців в Україні виникла через освітній закон 2017 року, який стосувався мови навчання у школах для національних меншин. Закон передбачав, що після навчання рідною мовою у початкових класах, середні та старші класи повинні переходити на українську. Перехідний період планувався до 2020 року.

У Закарпатській області проживає близько 150 тисяч етнічних угорців, а приблизно 170 шкіл надають навчання угорською мовою. Основне невдоволення висловлювали не стільки угорці в Україні, скільки уряд Угорщини.

Угорщина розцінила цей закон як спробу асиміляції, після чого неодноразово блокувала ініціативи ЄС, спрямовані на підтримку України.

Більш детально про причини неоднозначних відносин з Угорщиною - у матеріалі РБК-Україна.

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