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Сибига заинтриговал "историческими решениями" после разговора с Блинкеном

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали шаги, которые приведут к историческим решениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter.

По словам Сибиги, переговоры с Блинкеном были продуктивными и прошли в рамках регулярного диалога. 

Украинский министр подчеркнул, что в ходе переговоров он с государственным секретарем проанализировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США и "скоординировал дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу". 

 

Что предшествовало

Напомним, сейчас одним из главных вопросов в контексте помощи Украине от США является разрешение на удары вглубь России переданным оружием.

Украинские чиновники неоднократно призывали США разрешить такие атаки, поскольку так ВСУ смогут обстреливать аэродромы и другие важные цели на территории РФ.

Ожидалось, что США объявят о снятии ограничений для украинских военных на удары по военным целям в России по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского, но этого не произошло.

Недавно нардеп, замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егор Чернев спрогнозировал, что США примут такое решение только после президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

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