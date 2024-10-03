Сибига заинтриговал "историческими решениями" после разговора с Блинкеном

Что предшествовало

Напомним, сейчас одним из главных вопросов в контексте помощи Украине от США является разрешение на удары вглубь России переданным оружием.

Украинские чиновники неоднократно призывали США разрешить такие атаки, поскольку так ВСУ смогут обстреливать аэродромы и другие важные цели на территории РФ.

Ожидалось, что США объявят о снятии ограничений для украинских военных на удары по военным целям в России по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского, но этого не произошло.

Недавно нардеп, замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егор Чернев спрогнозировал, что США примут такое решение только после президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

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