Решение еще "на столе". В Раде оценили, когда США разрешат удары по РФ дальнобойным оружием
Решение США об отмене ограничений для Украины на удары по России дальнобойными ракетами все еще "на столе". Вероятно, решение будет принято после выборов в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егора Чернева в эфире телемарафона.
По его словам, в США подавали сигналы о том, что решение об ударах по России предоставленным оружием будет принято. Однако во время визита президента Владимира Зеленского в США этого не произошло.
"Все равно это разрешение все еще "на столе". То есть его не исключают как вообще неприемлемое. Почему будет это решение до выборов? Я не уверен. После выборов - достаточно вероятно", - сказал нардеп.
По мнению Чернева, не принятие решения со стороны США могло быть по разным причинам, в том числе и из-за сотрудничества России с Ираном.
Предыстория
Напомним, США и Британия, предоставившие Украине дальнобойные ракеты, не разрешают использовать их для ударов по военным объектам в России. Украина призывает снять это ограничение.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что удары по России - это меры в рамках самообороны. Он призывает не затягивать с решением, поскольку РФ оттягивает объекты вглубь своей территории.
В Британии недавно заявили, что ожидают решения о снятии ограничений на удары по РФ до начала зимы.
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