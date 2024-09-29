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Решение еще "на столе". В Раде оценили, когда США разрешат удары по РФ дальнобойным оружием

Киев, Воскресенье 29 сентября 2024 11:49
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Решение еще "на столе". В Раде оценили, когда США разрешат удары по РФ дальнобойным оружием Фото: нардеп Егор Чернев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Решение США об отмене ограничений для Украины на удары по России дальнобойными ракетами все еще "на столе". Вероятно, решение будет принято после выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егора Чернева в эфире телемарафона.

По его словам, в США подавали сигналы о том, что решение об ударах по России предоставленным оружием будет принято. Однако во время визита президента Владимира Зеленского в США этого не произошло.

"Все равно это разрешение все еще "на столе". То есть его не исключают как вообще неприемлемое. Почему будет это решение до выборов? Я не уверен. После выборов - достаточно вероятно", - сказал нардеп.

По мнению Чернева, не принятие решения со стороны США могло быть по разным причинам, в том числе и из-за сотрудничества России с Ираном.

Предыстория

Напомним, США и Британия, предоставившие Украине дальнобойные ракеты, не разрешают использовать их для ударов по военным объектам в России. Украина призывает снять это ограничение.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что удары по России - это меры в рамках самообороны. Он призывает не затягивать с решением, поскольку РФ оттягивает объекты вглубь своей территории.

В Британии недавно заявили, что ожидают решения о снятии ограничений на удары по РФ до начала зимы.

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