Решение еще "на столе". В Раде оценили, когда США разрешат удары по РФ дальнобойным оружием

Решение США об отмене ограничений для Украины на удары по России дальнобойными ракетами все еще "на столе". Вероятно, решение будет принято после выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ Егора Чернева в эфире телемарафона.

По его словам, в США подавали сигналы о том, что решение об ударах по России предоставленным оружием будет принято. Однако во время визита президента Владимира Зеленского в США этого не произошло.

"Все равно это разрешение все еще "на столе". То есть его не исключают как вообще неприемлемое. Почему будет это решение до выборов? Я не уверен. После выборов - достаточно вероятно", - сказал нардеп.

По мнению Чернева, не принятие решения со стороны США могло быть по разным причинам, в том числе и из-за сотрудничества России с Ираном.