UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сибіга заінтригував "історичними рішеннями" після розмови з Блінкеном

Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорювали кроки, що призведуть до історичних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Twitter.

За словами Сибіги, переговори з Блінкеном були продуктивними та пройшли в рамках регулярного діалогу.

Український міністр підкреслив, що в ході переговорів він з державним секретарем проаналізував візит президента України Володимира Зеленського до США та "скоординував подальші кроки, які призведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу".

 

Що передувало

Нагадаємо, зараз одним із головних питань у контексті допомоги Україні від США є дозвіл на удари вглиб Росії переданою зброєю.

Українські чиновники неодноразово закликали США дозволити такі атаки, оскільки так ЗСУ зможуть обстрілювати аеродроми та інші важливі цілі на території РФ.

Очікувалося, що США оголосять про зняття обмежень для українських військових на удари по військових цілях в Росії за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського, але цього не сталося.

Нещодавно нардеп, заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони ВРУ Єгор Чернєв спрогнозував, що США ухвалять таке рішення лише після президентських виборів, які відбудуться у листопаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниСполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенВійна в УкраїніАндрій Сибіга