Сибіга заінтригував "історичними рішеннями" після розмови з Блінкеном

Що передувало

Нагадаємо, зараз одним із головних питань у контексті допомоги Україні від США є дозвіл на удари вглиб Росії переданою зброєю.

Українські чиновники неодноразово закликали США дозволити такі атаки, оскільки так ЗСУ зможуть обстрілювати аеродроми та інші важливі цілі на території РФ.

Очікувалося, що США оголосять про зняття обмежень для українських військових на удари по військових цілях в Росії за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського, але цього не сталося.

Нещодавно нардеп, заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони ВРУ Єгор Чернєв спрогнозував, що США ухвалять таке рішення лише після президентських виборів, які відбудуться у листопаді.

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