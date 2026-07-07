Сибига заинтриговал активизацией отношений Украины с Китаем

Украина и Китай договариваются о визите главы МИД в Пекин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги на саммите НАТО в Анкаре.
Во время общения с главой МИД Китая Ван Сибига получил приглашение посетить Поднебесную.
"В настоящее время прорабатываются возможные даты визита", - говорится в сообщении.
Сибига также подчеркнул, что Украина заинтересована в активизации двусторонних контактов с Китаем, в том числе и на самом высоком уровне.
Украинский министр призвал КНР поддержать прекращение огня в войне России против Украины, ведь это отвечает принципам Китая
"Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира", - заверил Сибига.
Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью РБК-Украина оценил способность Китая завершить войну РФ против Украины. Он отметил, что у Китая есть от этого свои бенефиты.
Также Китай за полгода не отреагировал на переданные Украиной материалы по использованию китайских компонентов в вооружении РФ.
С новым призывом к миру выступил заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей. Дипломат отметил, что Китай настаивает на немедленном прекращении боевых действий в Украине и начать переговоры.