Сибига заинтриговал активизацией отношений Украины с Китаем

Сибига провел переговоры с Ван И

Во время общения с главой МИД Китая Ван Сибига получил приглашение посетить Поднебесную.

"В настоящее время прорабатываются возможные даты визита", - говорится в сообщении.

Сибига также подчеркнул, что Украина заинтересована в активизации двусторонних контактов с Китаем, в том числе и на самом высоком уровне.

Украинский министр призвал КНР поддержать прекращение огня в войне России против Украины, ведь это отвечает принципам Китая

"Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира", - заверил Сибига.

Может ли Китай помочь в окончании войны

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью РБК-Украина оценил способность Китая завершить войну РФ против Украины. Он отметил, что у Китая есть от этого свои бенефиты.

Также Китай за полгода не отреагировал на переданные Украиной материалы по использованию китайских компонентов в вооружении РФ.