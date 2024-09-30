Сибига посетит Венгрию: программа визита

Отношения Украины и Венгрии

Проблемы с Венгрией по вопросу национальных меньшинств возникли после принятия образовательного закона в Украине в 2017 году.

Закон предусматривал, что представители национальных меньшинств смогут учиться на родном языке только в начальных классах, а в средних и старших - обучение будет проходить на украинском языке.

Венгрия расценила этот закон как попытку ассимиляции, после чего неоднократно блокировала инициативы ЕС, направленные на поддержку Украины.

Кроме того, Венгрия отказывается оказывать военную помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Более подробно о причинах неоднозначных отношений с Венгрией – в материале РБК-Украина.

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