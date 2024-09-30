Сибіга відвідає Угорщину: програма візиту

Серед ключових питань обговорення - розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів у сферах економіки, прикордонної інфраструктури та захисту прав національних меншин.

Також планується обговорення євроінтеграційного курсу України, її вступу до НАТО та формули миру як шляху до завершення російської агресії.

Після перемовин очільники МЗС зроблять заяви для преси.

Цей візит є частиною регіонального турне новопризначеного міністра, метою якого є зміцнення добросусідських відносин і просування України до членства в ЄС та НАТО.