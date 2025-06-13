Сибига посетит Чехию: в МИД назвали цель визита

В пятницу, 13 июня, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит рабочий визит в Чешскую Республику по приглашению своего чешского коллеги Яна Липавского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
В столице Чехии Сибига примет участие в международном форуме GLOBSEC-2025, где выступит на панельной дискуссии, посвященной российской агрессии против Украины и возможностям достижения справедливого мира.
"Министр привлечет внимание международного сообщества к российскому террору против нашего государства и людей, отказу России от прекращения огня и мирных усилий, необходимости увеличения давления на агрессора и усиления Украины", - говорится в сообщении МИД.
В рамках визита Сибига проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, в частности с представителями стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Также запланированы отдельные переговоры с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.
Кроме того, украинский дипломат встретится с представителями чешского гражданского общества, украинской общины в Чехии и посетит места памяти, связанные с Украиной в Праге.
Напомним, РБК-Украина взяло большое интервью у министра иностранных дел Андрея Сибиги. В разговоре речь идет о встрече с американской делегацией в Джидде, подготовке к возможному перемирию и его условиях, реакции со стороны страны-агрессора, "красных линиях" Украины, перспективах по НАТО и потенциальных сценариях развития событий.
Недавно глава МИД Сибига заявил, что Россия потеряла более миллиона солдат и не достигла ни одной цели. Также Сибига возмутился поздравлениями стран к "дню России". Что он заявил - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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