Сибига отреагировал на слова Путина о прекращении огня
Глава Кремля Владимир Путин стремится к продолжению войны. А все его слова о желании прекратить войну - дымовая завеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
"Украина сказала "да" на предложение США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин, вместо того чтобы сказать "да", выдвигает различные условия", - сказал он, объяснив разницу между позициями Украины и России.
По мнению главы МИД Украины, добивается прекращения войны, в отличие от России.
"Путин. Остальные его слова - лишь дымовая завеса", - констатировал министр иностранных дел.
Договоренность Украины и США о прекращении огня
11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии США и Украина договорились о прекращении огня на фронте в Украине на 30 дней. После этого была необходима аналогичная договоренность с Россией.
12 марта у Путина заявили, что Россия изучает заявления, которые были сделаны по итогам встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Тогда по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, не исключались переговоры главы Кремля Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.
Уже 13 марта Путин заявил, что якобы согласен с идеей Соединенных Штатов Америки, касающейся прекращения огня. Однако, по его словам, якобы есть нюансы.
В тот же день, анализируя слова Путин, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет отказаться от предложения США о 30-дневном перемирии с Украиной. Именно для этого он выставляет невыполнимые требования.
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