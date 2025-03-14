Сибіга відреагував на слова Путіна про припинення вогню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Україна сказала "так" на пропозицію США про припинення вогню. Тому що Україна хоче миру. Путін, замість того щоб сказати "так", висуває різні умови", - сказав він, пояснивши різницю між позиціями України та Росії.

На думку глави МЗС України, домагається припинення війни, на відміну від Росії.

"Путін. Решта його слів - лише димова завіса", - констатував міністр закордонних справ.