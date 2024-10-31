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Сибига ответил, стоит ли приглашать Россию на второй саммит мира

Четверг 31 октября 2024 02:53
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Сибига ответил, стоит ли приглашать Россию на второй саммит мира Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Представители РФ должны присутствовать на втором саммите мира. Их следует пригласить, чтобы выработать принципы продолжительного мира в Украине.

Об этом заявил украинский глава МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей ", - сказал он.

Выступая на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале, Сибига добавил, что "ненаказанное зло возвращается больше". И украинцы понимают это лучше, чем кто-либо другой. В этой связи он призвал участников конференции "совместно остановить это зло раз в навсегда".

Глава МИД Украины добавил, что в мире трудно найти народ, который стремился бы к миру сильнее, чем украинцы. Однако мир любой ценой не является миром, а наоборот, это капитуляция, оккупация, депортации и пытки. Поэтому наша страна никогда не пойдет на это.

Также он прокомментировал конференцию, на которой непосредственно присутствует. По его словам, она должна выработать конкретные шаги по вопросу возвращения в Украину пленных и депортированных лиц.

"Надеюсь, что по результатам этой конференции мы разработаем конкретные решения и определим конкретные стороны, способные систематически и эффективно добиваться возвращения наших детей домой", - заявил Сибига.

Кроме того, украинский глава МИДа констатировал, что действующая международная система продемонстрировала неспособность сделать это. Поэтому "мы должны починить ее".

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет принимать участие в саммите мира. Это связано с тем, что он не знает, что ему делать после завершения войны.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Киев готов, чтобы Россия приняла участие во втором саммите мира, но для этого должен быть мирный план. Кроме того, необходим план по привлечению стран Глобального Юга.

Также президент Украины добавил, что Киев готов дополнять свой план пунктами, которые предложат Китай, Бразилия и другие страны. Но при условии, что их пункты будут основаны на Уставе ООН и помогут остановить боевые действия.

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