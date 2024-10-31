Сибіга відповів, чи варто запрошувати Росію на другий саміт миру

Представники РФ мають бути присутніми на другому саміті миру. Їх варто запросити, щоб виробити принципи тривалого миру в Україні.

Про це заявив український глава МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Так, ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України. Ми ніколи не підтримаємо мирну угоду, яка не покарає порушників", - сказав він.

Виступаючи на міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру у Монреалі, Сибіга додав, що "непокаране зло повертається більшим". І українці розуміють це краще, ніж будь-хто інший. У зв'язку з цим він закликав учасників конференції "спільно спинити це зло раз в назавжди".

Глава МЗС України додав, що у світі важко знайти народ, який би прагнув до миру сильніше, ніж українці. Однак мир за будь-які ціну не є миром, а навпаки, це капітуляція, окупація, депортації й тортури. Тому наша країна ніколи не піде на це.

Також він прокоментував конференцію, на якій безпосередньо присутній. За його словами, вона має виробити конкретні кроки щодо питання повернення до України полонених і депортованих осіб.

"Сподіваюся, що за результатами цієї конференції ми розробимо конкретні рішення й визначимо конкретні сторони, спроможні систематично й ефективно домагатися повернення наших дітей додому", - заявив Сибіга.

Крім того, український глава МЗС констатував, що чинна міжнародна система продемонструвала неспроможність зробити це. Тому "ми мусимо полагодити її".