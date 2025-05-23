Сибига: Украина хочет видеть Европу и Трампа на переговорах Зеленского с Путиным

Украина настаивает на широком международном формате возможных переговоров между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина".
"Для продолжения той встречи, которая имела место в Турции, не могут быть никакие условия, потому что там была достигнута четкая договоренность, если убрать все эти псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации. А именно - первый обмен военнопленными, и сегодня он начался", - отметил глава МИД.
По его словам, Украина ждет от российской стороны их концепт предложения относительно будущего безусловного перемирия.
Также он добавил, что сейчас идет работа над встречей между президентом Украины и Путиным.
"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент (США Дональд, - ред.) Трамп, и мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", - подытожил он.
Заметим, что недавно, в комментарии РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, что переговоры между лидерами Украины, России и США могут превратиться в настоящую психологическую баталию.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время стоит заметить, что ранее сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина остается преданной идее прекращения огня и надеется на дальнейшую поддержку со стороны США в достижении длительного мира.
Кроме того, мы писали, что на днях Зеленский заявил о готовности к следующим прямым переговорам с Россией.
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