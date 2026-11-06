Путин угрожает уничтожить всю инфраструктуру Украины до 2027 года, - FT

Российский диктатор считает удары по Украине местью за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы и склады. Он угрожает уничтожить всю украинскую инфраструктуру до 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам источника издания, российский президент рассматривает воздушные удары РФ как месть за атаки украинских дронов на НПЗ и коммерческие склады страны-агрессора. Он также обвиняет Киев в срыве предварительных договоренностей о прекращении огня.

"Я уничтожу всю вашу инфраструктуру, пока вы не согласитесь. До следующего года у Украины не останется ни одной инфраструктуры. Все мосты, порты, железные дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции... будут уничтожены", - передал позицию Путина другой собеседник.

Вопросы территорий

Диктатор потребовал от Украины передать остальную территорию восточной части Донбасса как предварительное условие для прекращения огня.

По словам собеседника FT, Путин ожидал дальнейших территориальных уступок со стороны Украины в обмен на любые гарантии безопасности, которые будут предоставлены странами НАТО в рамках возможного будущего соглашения.

Два человека, привлеченные к неофициальным усилиям по прекращению войны, заявили, что вряд ли переговоры в Абу-Даби приведут к какому-либо существенному прекращению огня.

По их словам, Путин сосредоточен на возобновлении своего преимущества посредством жестокой зимней кампании воздушных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Один из них отметил, что Кремль рассматривает изменение акцента с территориальных вопросов на гарантии безопасности как способ еще больше затянуть переговоры, пока РФ ослабляет военные позиции Украины.