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Британия объявила о новых жестких санкциях против "теневого флота" России

Вторник 20 мая 2025 14:30
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Британия объявила о новых жестких санкциях против "теневого флота" России Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Великобритания во вторник, 20 мая, ввела новые широкомасштабные санкции против России, направленные на усиление давления на военный, энергетический и финансовый секторы страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт британского правительства.

В новый санкционный список вошли 100 санкций, среди которых российские военные структуры, организации, поддерживающие агрессивную информационную войну Кремля, а также финансовые учреждения, которые способствуют финансированию вторжения в Украину.

"В то время как президент Путин безжалостно усиливает свои удары против невинных украинцев, Великобритания усиливает давление, вводя 100 новых санкций", - подчеркивают в заявлении.

Особое внимание в правительстве уделяют ограничению цен на нефть, что помогает уменьшить ключевые доходы России, необходимые для поддержки военной машины Путина.

"Сегодняшние меры санкционируют цепи поставок смертоносных российских систем вооружения, включая ракеты "Искандер", - говорится на сайте правительства.

Вместе с партнерами Великобритания работает над усилением механизмов контроля за ценами на энергоносители.

Ограничения экономики РФ

В санкции вошли также 14 членов Агентства социального проектирования (SDA) - организации, которая проводит Кремлем финансируемые информационные операции по подрыву демократии и верховенства права в Украине и мире.

Ранее против администрации SDA уже были введены ограничения, теперь санкции распространяются на все уровни этой структуры.

"Мы призываем его немедленно договориться о полном, безусловном прекращении огня, чтобы могли состояться переговоры о справедливом и длительном мире", - сказал глава МИД Дэвид Лемми.

Также под новые санкции попали 46 финансовых учреждений, которые помогают России обходить санкции, в частности Санкт-Петербургская валютная биржа и Российское агентство по страхованию вкладов.

Ограничения направлены на изоляцию российской экономики и нарушение каналов финансирования Кремля.

Санкции ЕС против России

Сегодня, 20 мая ЕС ввели 17-й пакет санкций против РФ. Пакет включает меры против гибридных угроз и нарушений прав человека.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что чем дольше агрессор ведет эту войну, тем жестче будет ответ.

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