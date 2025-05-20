Британия объявила о новых жестких санкциях против "теневого флота" России
Великобритания во вторник, 20 мая, ввела новые широкомасштабные санкции против России, направленные на усиление давления на военный, энергетический и финансовый секторы страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт британского правительства.
В новый санкционный список вошли 100 санкций, среди которых российские военные структуры, организации, поддерживающие агрессивную информационную войну Кремля, а также финансовые учреждения, которые способствуют финансированию вторжения в Украину.
"В то время как президент Путин безжалостно усиливает свои удары против невинных украинцев, Великобритания усиливает давление, вводя 100 новых санкций", - подчеркивают в заявлении.
Особое внимание в правительстве уделяют ограничению цен на нефть, что помогает уменьшить ключевые доходы России, необходимые для поддержки военной машины Путина.
"Сегодняшние меры санкционируют цепи поставок смертоносных российских систем вооружения, включая ракеты "Искандер", - говорится на сайте правительства.
Вместе с партнерами Великобритания работает над усилением механизмов контроля за ценами на энергоносители.
Ограничения экономики РФ
В санкции вошли также 14 членов Агентства социального проектирования (SDA) - организации, которая проводит Кремлем финансируемые информационные операции по подрыву демократии и верховенства права в Украине и мире.
Ранее против администрации SDA уже были введены ограничения, теперь санкции распространяются на все уровни этой структуры.
"Мы призываем его немедленно договориться о полном, безусловном прекращении огня, чтобы могли состояться переговоры о справедливом и длительном мире", - сказал глава МИД Дэвид Лемми.
Также под новые санкции попали 46 финансовых учреждений, которые помогают России обходить санкции, в частности Санкт-Петербургская валютная биржа и Российское агентство по страхованию вкладов.
Ограничения направлены на изоляцию российской экономики и нарушение каналов финансирования Кремля.
Санкции ЕС против России
Сегодня, 20 мая ЕС ввели 17-й пакет санкций против РФ. Пакет включает меры против гибридных угроз и нарушений прав человека.
Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что чем дольше агрессор ведет эту войну, тем жестче будет ответ.
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